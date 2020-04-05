راندا البحيري تنفعل: “مفيش مصري بياكل من الزبالة”

وجهت الفنانة المصرية راندا البحيري الشكر لعائلة ساويرس، لتبرعهم بـ100 مليون جنيه لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت رندة البحيري صورة للاخوين ساويرس عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “شكرا آل ساويرس طول عمركم ولاد #مصر الجدعان 😘❤️ شكرا ليكم من قلبي”.

غير ان رندة البحيري لم تتحمل بعض التعليقات من متابعيها حيث كتبت احداهن: “ليش الفلوس هاذي ما طلعت للفقراء من قبل كورونا وهم بياكلوا من الزبالة” لترد عليها البحيري قائلة: “أنت مين حضرتك؟ أنت مصرية؟ إحنا يا ماما معندناش حد بياكل من الزبالة”.

وقد تلقت رندة المزيد من التعليقات التي نفت صحة كلامها حيث كتب احدهم: “يارندا انا بحبك وبحترمك اوي بس فعلا في ناس والله شوف عيني بتآكل من الزبالة” فيما كتب اخر: “بلاش نضحك على بعض مصر فيها نسبة كبيرة من الفقراء مش لاقيين ياكلو !!” وقال اخر: “معندناش حد بياكل من الزباله ازاي؟لا انتي بس مش هتشوفيهم عشان هما ف العشوئيات امكان لا شوفيتها ولا سمعتي عنها 🙂”.

كما قامت رندا البحيري بعدها بنشر صورة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعلقت كاتبة: “بحبه” لكنها اوقفت خاصية التعليقات عنها.