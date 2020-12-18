نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة ظهرت فيها مع ابنتها، وعلّقت عليها برسالة قوية قالت فيها: “أحلى حضن في الدنيا ربنا يحفظ أولادنا جميعا ويبارك فيهم على قد ما الواحد طيب لكن تيجي عند عيالي أكلك، إلا الضنا مافيش أغلى منه سبحان الله في لحظة حياتك بتتغير وتلاقي نفسك عايش عشانهم ومش فارق معاك الدنيا كل هدفك هو حمايتهم وإسعادهم ومستقبلهم، اللهم أستودعك فلذة كبدي فأنت خير الحافظين love u my baby”.

وأثارت رسالة رانيا الجدل بين متابعيها الذي تساءلوا: هل تقصد شخصاً معيناً أم أن الرسالة موجّهة بشكل عام لأي شخص يحاول أن يتنمّر على ابنتها؟ كما علّق العديد من المتابعين مؤكدين الشبه الكبير بين رانيا وابنتها.

الجدير ذكره أن رانيا تشارك في مسلسل “ضربة معلم” الذي يُعرض حالياً، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي، حيث تجسّد رانيا دور “بنت بلد” تعيش في حي شعبي.