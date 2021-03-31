أعربت الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” عن سعادتها بتعاونها مع الفنان ” أحمد وفيق ” في مسلسلهما الجديد ” ولاد ناس ” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل وذلك بعد فترة غياب بينهما .

فنشرت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة برفقة أحمد وفيق وكتبت في تعليقها عليها : ” صديقي الطيب الموهوب أحمد وفيق اشتغلنا أعمال كتير مع بعض من فترة وكان بقالنا سنين ماتقابلناش في عمل ” .

وتابعت : ” وأخيرا اتقابلنا في مسلسل ولاد ناس عائلة يحيي وإيمان وحياة ووليد .. رانيا فريد شوقي .. أحمد وفيق .. رمضان يجمعنا .. قناة النهار .. رمضان كريم ” .

يذكر أن مسلسل ولاد ناس يدور حول عدد من القضايا المتعلقة بالأسرة المصرية .. ويشارك في بطولته كلا من : أحمد وفيق ورانيا فريد شوقي وصبري فواز وصفاء الطوخي وأحمد صيام وإيهاب فهمي ومحمود حجازي وغيرهم .. ومن تأليف وإخراج هاني كمال .