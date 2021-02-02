نشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام للفنانة ” حورية فرغلي ” وجهت من خلالها رسالة دعم للأخيرة على خلفية إجرائها لعملية جراحية خطيرة في أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكتبت رانيا محمود ياسين في تعليقها على الصورة متمنية الشفاء لحورية فرغلي فقالت : ” يارب يشفيكي ويعافيكي يا أحلى أخت وصديقة .. يارب يا حورية يا حبيبتي ترجعي بألف سلامة وتحققي كل نفسك فيه وأنتِ بصحة وعافية .. وربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله ” .

وتابعت : ” برجاء الدعاء لحورية لأنها هتُجري غدا عملية دقيقة في أنفها في أمريكا .. دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية وترجع بألف سلامة ” .