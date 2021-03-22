كشفت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” حورية فرغلي ” وحقيقة الصور التي تم تداولها للأخيرة مؤخرا على إنها قد تم التقاطها بعد إجرائها للعملية الثانية في أنفها .

فكتبت رانيا محمود ياسين في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام : ” مساء الفل .. علي فكرة الصورة المتداولة علي بعض الصفحات لحورية فرغلي علي إنها بعد العملية دي صورة قديمة وحاليا حورية هتجري عملية يوم الأربعاء ” .

وتابعت : ” دي العملية الثالثة وبعدها عملية كمان وإن شاء الله ترجع بألف سلامة ودي رسالة أمنتني إبلاغها لإن الأكاونتس بتاعتها علي السوشيال ميديا اتعمل هكر من فترة .. تحياتي للجميع ودعاء لها بالشفاء العاجل ” .