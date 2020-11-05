نشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” صورة لها من مرحلة الطفولة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة والدها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” .

والتي وجهت من خلالها رسالة عتاب إلى المتأخرين عن حضور عزاء والدها كاشفة عن موقفها تجاههم .

فكتبت رانيا محمود ياسين في تعليقها على الصورة قائلة : ” في ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابي معزونيش وأنا قصدي معزونيش يعني ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط لكن الحقيقه أنا مش زعلانة منهم لأني مابقتش بزعل خالص ” .

وتابعت : ” لكن مستغربة موقفهم حاسة زي ما يكونوا هنجوا أو أتأخروا علي واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها إزاي متأخر كده عموما تمام متشكرين لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم ” .