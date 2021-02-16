حرصت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنانة ” حورية فرغلي ” بعد إجرائها لعملية جراحية في أنفها خلال الأيام الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام : ” بليز يا جماعة حورية فرغلي بخير وعملت العمليه الأولي علي خير وانا بتواصل معها ارجوكم دعواتكم لها بالشفاء ” .

وتابعت رانيا محمود ياسين مطالبة بالتوقف عن ترويج الإشاعات عنها قائلة : ” كفاية كلام ملوش لازمة عنها .. حسوا بقي بنفسيه المريض واتقوا الله .. الكلام ده موجه للناس اللي بتطلع عليها إشاعات ” .

يذكر أن حورية فرغلي خضعت لعملية جراحية قام فيها الفريق الطبي باستئصال جزء من عظام القفص الصدري إضافة إلى خلايا دهنية من فروة الرأس من أجل زراعتها في أنفها .. وتستعد في الأيام المقبلة لإجراء العملية الثانية وبعدها العملية الثالثة لترميم الأنف .