نشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” عايدت من خلالها والدتها الفنانة ” شهيرة ” بعيد ميلادها ال 72 وهو الأول بعد وفاة زوجها الفنان ” محمود ياسين ” .

ووجهت رانيا محمود ياسين رسالة إلى والدتها في تعليقها على الصور التي جمعتها بها فكتبت قائلة : ” أمي حبيبتي الغالية .. كل سنة وأنت طيبة وبخير وصحة وعافية ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يارب .. أنت الحب والعطاء والسند والظهر وكل الأمان حفظك الله ” .

وتابعت : ” أعلم أنكٍ متألمة في عيدك هذا العام بعد فراق حبيبك بس أرجوكي تخلي بالك على نفسك وتعرفي أنه شايفك وأكيد عايزك مبسوطة فحاولي تنبسطي من فضلك ولو حاجة بسيطة ” .

وأضافت رانيا محمود ياسين : ” كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي .. سنة سعيدة عليكي إن شاء الله .. بحبك أوي يا أمي يا كل ما لي في هذه الدنيا ” .