حلت الفنانة ” رانيا يوسف ” ضيفة مع الإعلامية ” إيمان الحصري ” في برنامجها ” مساء dmc ” المذاع على قناة dmc .
وخلال اللقاء تحدثت رانيا يوسف عن بعض الخطوات التي تتبعها للحفاظ على رشاقتها وجمالها والتي جاء من بينها إنها تحرص دائما على صيام يومي الإثنين والخميس من كل إسبوع .
وأشارت إلى أن صيامها ليس للجانب الديني فقط وإنما للحفاظ على رشاقتها فصيام يومين أسبوعيا يجعل الجسم في حالة ارتباك مما يتسبب في فقدان الوزن .
وأضافت : ” بشرب مياه بليمون طول اليوم لأنه بينزل كل السموم على الكلى والكبد وبمشى كتير .. وللاهتمام بالوجه بجيب مكسبات لون أحمر وزيوت جوز هند ولوز حلو جدا للوجه وبلاشر طبيعى ” .
وأكدت رانيا يوسف على حبها لممارسة الرياضة بشكل دائم والذهاب إلى الجيم والمشي .
https://www.facebook.com/dmctv/videos/3274298779335900/?t=122