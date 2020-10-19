حلت الفنانة ” رانيا يوسف ” ضيفة مع الإعلامية ” إيمان الحصري ” في برنامجها ” مساء dmc ” المذاع على قناة dmc .

وخلال اللقاء تحدثت رانيا يوسف عن بعض الخطوات التي تتبعها للحفاظ على رشاقتها وجمالها والتي جاء من بينها إنها تحرص دائما على صيام يومي الإثنين والخميس من كل إسبوع .

وأشارت إلى أن صيامها ليس للجانب الديني فقط وإنما للحفاظ على رشاقتها فصيام يومين أسبوعيا يجعل الجسم في حالة ارتباك مما يتسبب في فقدان الوزن .

وأضافت : ” بشرب مياه بليمون طول اليوم لأنه بينزل كل السموم على الكلى والكبد وبمشى كتير .. وللاهتمام بالوجه بجيب مكسبات لون أحمر وزيوت جوز هند ولوز حلو جدا للوجه وبلاشر طبيعى ” .

وأكدت رانيا يوسف على حبها لممارسة الرياضة بشكل دائم والذهاب إلى الجيم والمشي .

https://www.facebook.com/dmctv/videos/3274298779335900/?t=122