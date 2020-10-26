تعرضت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” لبعض الاتهامات بسبب الإطلالات الجريئة التي تظهر بها وأنها تتعمد اختيار الملابس الجريئة للفت النظر أو خلق تريندات عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وردت رانيا يوسف على ذلك في تصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” حيث نفت هذا الأمر مشيرة إلى أن ظهورها بملابس جريئة شئ يرجع إلى تربيتها وشخصيتها وإنها كانت تقوم بذلك قبل دخولها إلى الوسط الفني .

فقالت رانيا يوسف : ” طول عمري بلبس لبس جريء من قبل ما أدخل الوسط الفني .. تربيتي كده ودي شخصيتي مش هغيرها عشان حد ” .

وتابعت : ” التريندات دي مع نفسها واللي مش عاجبه شخصيتي ميبصش عليا ” .