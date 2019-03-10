رانيا يوسف بإطلالة جديدة بالهوت شورت!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل مجددا، بعدما نشرت صور جديدة لها ظهرت فيها بهوت شورت.

وانتهت رانيا مؤخرًا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم “دماغ شيطان”، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفيلم “دماغ شيطان” بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوي خطاب ومي فخري ونادية خيري وأسامة عبدالله وأسامة الزنكلوني، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.

وتخوض رانيا يوسف السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “وبينا ميعاد”، بعد أن تم تغيير اسمه من “ملايكة إبليس” بسبب اعتراض الأزهر على الاسم، وتواصل حاليًا تصويره.