رانيا يوسف بإطلالة جديدة بالهوت شورت!

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة كعادتها.

وأطلت رانيا يوسف في الصور ببلوزة بيضاء، وشورت قصير، وجاءت إطلالتها مثيرة وجريئة، وعلقت على الصور باللغة الإنجليزية قائلة: أنا أستمتع بنزهة المساء، إنها تساعدني على التفكير وتخفف الضغط.

واعتادت رانيا يوسف الفترة الماضية نشر ما يتعلق بتفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي من حين لآخر، كما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب ملابسها المثيرة التي حضرت بها عددا من الحفلات الفنية.