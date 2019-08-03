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رانيا يوسف بإطلالة جديدة بالهوت شورت!

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رانيا يوسف

رانيا يوسف

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة كعادتها.

وأطلت رانيا يوسف في الصور ببلوزة بيضاء، وشورت قصير، وجاءت إطلالتها مثيرة وجريئة، وعلقت على الصور باللغة الإنجليزية قائلة: أنا أستمتع بنزهة المساء، إنها تساعدني على التفكير وتخفف الضغط.

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I enjoy an evening stroll. It helps me to reflect and eases stress.

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واعتادت رانيا يوسف الفترة الماضية نشر ما يتعلق بتفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي من حين لآخر، كما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب ملابسها المثيرة التي حضرت بها عددا من الحفلات الفنية.

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