شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على انستغرام بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على انستغرام لاطلالتها في سادس ايام مهرجان الجونة.

وأطلت رانيا يوسف، فستانا انيقا باللون الكحلى، مكشوفا من الكتف، ودون اكمام لتبرز جمالها، وحملت حقيبة يد باللون البيج تتناسب مع ظهورها.











وتعتبر رانيا يوسف من اكثر الفنانات اثارة للجدل في اطلاللاتها حيث سبق وتصدرت قائمة الترند في الايام السابقة من المهرجان بعد ان نجحت في خطف الانظار بجرأتها واناقتها.

ويستمر مهرجان الجونة حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.