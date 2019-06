رانيا يوسف بإطلالة مثيرة جديدة

كعادتها أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل بعد نشرها صور جديدة أطلت فيها بإطلالة جديدة ومثيرة.

فقد ظهرت رانيا يوسف مرتدية ” بدي ستوميك” أسود، كشف عن منطقة الصدر والبطن، مع “ميني جيب” قصير كما اعتمدت على الشعر الويفي المنسدل والمكياج “سموكي”.

واكتفت رانيا يوسف، بالتعليق عليها موجهة حديثها إلى جمهورها: “الأمر يتعلق بك.. إذا فزت لك أو خسرت لك أيضا.. اسود و ابيض.. لا مكان للاختباء”.

وقد تلقت رانيا يوسف عددا من التعليقات السلبية حيث وتساءل بعض متابعيها: “لماذا تتجهين إلى الإثارة؟ وإيه المضمون من كده يا رانيا ربنا يهدينا ويهديكي يارب” فيما علق اخر “اجمل بطانة في الدنيا”.

It's about you. If you win, it's you; if you lose, it's you. Black and white. Nowhere to hide. pic.twitter.com/mNy5pt39mH

— رانيا يوسف (@RaniahYousief) June 9, 2019