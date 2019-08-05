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رانيا يوسف بالنقاب في “ليلة حب”

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رانيا يوسف

شرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها على انستغرام، بوستر فيلمها الروائي القصير “ليلة حب”.

علقت رانيا على البوستر: “فيلم ليلة حب في مهرجان Aarhus Arab Film Festival، عن قصة رانية البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق”. وقد ظهرت رانيا على البوستر بالنقاب.

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فيلم #ليله_حب – في مهرجان Aarhus Arab Film Festival. قصه : رانيه البشبيشي سيناريو وإخراج : رضا عبد الرازق

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“ليلة حب” تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حيث يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشفون كيف أن شخصياتهم تغيرت تمامًا.

الفيلم بطولة رانيا يوسف، يشاركها نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.​

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