رانيا يوسف بعد تصريحها المثير للجدل: “الناس فهمت كلامي غلط”

أثارت الفنانة رانيا يوسف الكثير من الجدل بعد تصريحها المثير للجدل حول فكرة مسلسلها الجديد “الآنسة فرح” الذي يناقش قضية تلقيح الفتاة بالخطأ.

وقالت رانيا يوسف خلال لقاء تلفزيوني إن كل ما أثير حول تصريحها في برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي غير صحيح، وأن الناس فهمت كلامها بالخطأ، وأضافت: “قلت نصاً إن هذه الواقعة لم تحدث فى مصر”.

وأضافت أنه تم توجيه سؤال لي ماذا لو حصل ذلك لبنت من بناتك فكان ردي: “ده صعب حدوثه في مصر، ولكن إذا حدث سأقف بجوارها وهنقذها بأي شكل من الأشكال”.

وكانت الأخبار التي انتشرت حول تصريحات رانيا يوسف أثارت كثيراً من الجدل، إذ تردد أنها قالت: “من الوارد أن يحدث هذا الموقف في مصر وأنه يمكن أن تتعرض له الفتيات”، وعندما سئلت ماذا ستفعل إذا حدث هذا لإحدى بناتها قالت: هو أمر لم يحدث في مصر لكن من الوارد حدوثه، وإذا حدث لإحدى بناتي فسوف أتصرف كما حدث في المسلسل”.

يذكر أن مسلسل “الآنسة فرح” مأخوذ من فورمات أجنبية وتم نقله بكل تفاصيله، وهو ما أثار حالة من الجدل والانتقاد في الشارع المصري لصعوبة تقبل الفكرة في الشارع.