أشعلت الفنانة المصرية ​رانيا يوسف​ مواقع التواصل الإجتماعي بمجموعة صور من جلسة تصوير صيفية ومثيرة خضعت لها داخل حوض السباحة.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بمكياج ناعم وشعر مبلول وهي تحت الماء من دون أن تظهر ملابس السباحة التي ارتدتها، إذ بدت كأنها لم ترتدي شيئاً في الصورة.

لكن كشفت رانيا يوسف في صورة أخرى عن أنها ترتدي مايوه من دون رافعات وبنقشة النمر.

يذكر أن الممثلة رانيا يوسف قد سبق ولفتت الأنظار بحملة أطلقتها ضدّ التحرّش وفضحت العديد من الرجال والشبان الذين تعرضوا لها وحاولوا التحرّش بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.