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رانيا يوسف تجتمع مع “الابالسة”!.. صورة

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رانيا يوسف

رانيا يوسف

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع بطلات مسلسلها الجديد “مملكة إبليس”.

وعلقت رانيا على الصورة التي ظهرت فيها بجانب سلوى خطاب، وإيمان العاصي، وغادة عادل، وفيدرا، قائلة: “أنا وزملائي الأبالسة في كواليس مسلسل (مملكه إبليس)”.

يذكر ان مسلسل “مملكة ابليس” كان من المقرر طرحه خلال الموسم الرمضاني الماضي، لكنه تأجل.

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انا وزملائي الأبالسه 😈 في كواليس مسلسل " #مملكه_ابليس "

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وتستكمل رانيا حاليا تصوير مسلسلها الجديد “مملكة إبليس”، الذي يشارك في بطولته غادة عادل، أحمد داود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، سلوى خطاب، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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