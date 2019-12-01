رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها الحقيقي!

يصادف اليوم الاحد الاول من شهر ديسمبر / كانون الاول عيد ميلاد الفنانة المصرية رانيا يوسف.
وبهذه المناسبة، نشرت رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها على انستغرام مع اغنية “هابي بيرثداي”.
ولم تتردد رانيا يوسف في الكشف عن عمرها حيث علقت على الفيديو قائلة: “كل سنه وانتي طيبه #رانيا_يوسف، أرسل تهانيك للفنانه رانيا يوسف في عيد ميلادها ال 46 🎉”.
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كل سنه وانتي طيبه #رانيا_يوسف، أرسل تهانيك للفنانه رانيا يوسف في عيد ميلادها ال 46 🎉 Happy Birthday #RANIAYOUSSEF, send your wishes to Rania Yousef his 46 th birthday 🎉 #HBDRaniayoussef
يذكر ان رانيا يوسف كانت قد كشفت في مقابلة سابقة مع الاعلامية منى الشاذلي عن عمرها مؤكدة ان لا مشكلة لديها مع هذا الامر.