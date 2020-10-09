تحرص الفنانة المصرية رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حساباتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى بصور لاحدث اطلالاتها مستعرضة لياقتها واناقتها.

وفي جديدها، نشرت رانيا يوسف صورة جديدة لها من إجازتها ظهرت فيها وهى ترتدى فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا اكمام مكشوفة مما كشف عن رشاقتها.

وكانت استعادت رانيا يوسف، ذكريات مرور 20 عاما على عرض مسلسل عائلة الحج متولى للنجم الراحل نور الشريف، ونشرت رانيا يوسف صورة على حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، تجمعها بنجوم عمل المسلسل خلال كواليس التصوير، وعلقت قائلة: “20 سنة عدوا على مسلسل عائلة الحاج متولى”، ثم وجهت سؤالا إلى متابعيها: “مين فاكر رانيا يوسف كان اسمها إيه فى المسلسل؟”.

20 سنه عدوا علي مسلسل #عائله_الحاج_متولي، مين فاكر رانيا يوسف كان إسمها ايه في المسلسل ؟ pic.twitter.com/zmJO9s5NJl — Raniah Yousief (@RaniahYousief) September 17, 2020