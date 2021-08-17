أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “بنت الجيران” مع الراقصة جوهرة.

وكانت الراقصة جوهرة قد نشرت عدة مقاطع فيديو على خاصية “الستوريز”، عبر حسابها على “إنستغرام”. حيث ظهرت الفنانة رانيا يوسف وهي تشاركها وصلة رقص على أنغام أغنية “بنت الجيران”، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

وظهرت رانيا يوسف بفستان ضيق ومكشوف الصدر باللون الأبيض ومطبوع عليه بكتابات باللون الأسود، كما انتعلت الكعب العالٍ باللون الأحمر.

وارتدت جوهرة بدلتين رقص والتى ظهرت بهم مع رانيا يوسف، واحدة باللون الأسود والثانية باللون الذهبي، لتعكس أنوثتها ورشاقتها ولم ترتدي حذاء، لتكون حافية القدمين.

يذكر ان رانيا يوسف قد ظهرت منذ ايام بمقطع فيديو وهي تستمتع بوقتها وتؤدي وصلة رقص على انغام الفنانة روبي.