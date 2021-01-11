أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من كواليس الجزء الثاني من مسلسل “اللعبة” وقد بدت فيه وهي تصوّر مشهد أكشن مرتديةً ملابس شخصية Catwoman، وعلّقت رانيا على الفيديو بقولها: “رانيا يوسف Catwoman بدون دوبلير، من كواليس مسلسل #اللعبة 2 – ليفل الوحش- قريبا”.

وكانت رانيا قد أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بعد حلولها ضيفةً على برنامج “مع الفارس” الذي يقدّمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، وتصريحاتها الجريئة حول مفاتن جسدها ورأيها في الحجاب، وغيرها من الآراء الجريئة التي عرّضتها للانتقاد من الجمهور.

ودافعت رانيا عن نفسها بالقول إنها فوجئت بأسئلة المذيع ولم ترد أن تنسحب من الحلقة حتى لا تتسبب في أزمة ديبلوماسية بين البلدين.

يُذكر أن مسلسل “اللعبة” من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف فادي أبو السعود وأحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.