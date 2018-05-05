رانيا يوسف تعترف بعمرها الحقيقي.. خمنوا كم مرة تزوجت في حياتها!!

رانيا يوسف​ ممثلة مصرية أبدعت وأدت الكثير من الأدوار الفنية مع كبار النجوم والنجمات، كما أنها قامت بالمشاركة في الأعمال التي تتتميز بالبطولة الجماعية، مرت بالعديد من التجارب و المراحل الفنية المختلفة، بداية من كومبارس صامت وموديل في الكليبات والإعلانات، مروراً بالشهرة والنجومية.

ولدت رانيا يوسف في الأول من كانون الأول/ديسمبر عام 1973، وكان والدها يعمل ضابطاً بالجيش، ووالدتها تعمل مضيفة جوية، ودرست في مدارس الراهبات في منطقة مصر الجديدة، وتخرجت من كلية الآداب بجامعة عين شمس، لتحصل على ليسانس اللغة الإنكليزية.

في عام 2016، صدمت رانيا يوسف الجميع بكشفها عن عمرها الحقيقي ،الأمر الذي عادة ما تتهرب منه الفنّانات.

واعترفت أنها بلغت سن الـ43 من عمرها. وأكّدت أنها لا تشعر بالخجل من سنها الحقيقي، لأن العمر بالنسبة لها مجرد رقم.

وأضافت: “العمر ده اتعلم فيه الإنسان حاجات كتير ومعداش بالساهل، وعمري بيشغلني أنا كرانيا، وأنا مش متضايقة من الموضوع ده بالعكس أنا حاسة إني مختلفة، وطول ما أنا محتفظة بشكلي وبروحي مش فارق معايا الرقم”.

ارتبطت رانيا يوسف في بداية حياتها الفنية بالمنتج ​محمد مختار​، ورغم فارق السن الكبير بينهما رفضت رانيا كل الاتهامات التي وجهت إليها بأنها تزوجته لمصلحتها، واستمرت معه حوالي 12 عاماً، وأنجبت ابنتيها نانسي وياسمين.

في عام 2011 فاجأت رانيا يوسف الجميع بخبر طلاقها من محمد مختار ولم تذكر أي تفاصيل حينها، وقالت إنهما سيظلان أصدقاء، ولكن كل ذلك انهار فور إعلان رانيا زواجها الثاني.

غلطة رانيا يوسف الكبرى كما تقول تسرعها في الزواج من ​كريم الشبراوي​، الذي ادعى أنه رجل أعمال فأخذ نقودها ونصب عليها، وورطها في قضية وهمية، وظلت تعاني أشهر حتى حصلت على الطلاق، ورفعت عليه العديد من القضايا بعدما اكتشفت زيفه.

تزوجت رانيا يوسف للمرة الثالثة من رجل الأعمال ​طارق عزب​ ، فثارت ثارة محمد مختار الذي راح يتهم ابن زوجها بإرسال صور خادشة للحياء لبناته، فنفت يوسف ذلك وكشفت للمرة الأولى عن أسباب طلاقها من مختار قائلة إنه بخيل ولا ينفق على بناته، ودخلت معه ساحات القضاء للحصول على نفقة.