انتشرت شائعات في الآونة الأخيرة حول خطوبة الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” وذلك بعد ظهورها مؤخرا مرتدية دبلة في كواليس تصوير مسلسلها الجديد ” شارع 9 ” .

وعلقت رانيا يوسف على هذا الأمر في تصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” كاشفة أن دبلة الخطوبة التي ترتديها خاصة بالشخصية التي تجسدها بالمسلسل ” وتدعى ” راجية ” .

وعن المسلسل وتفاصيل شخصيتها قالت : ” أجسد في المسلسل شخصية امرأة تدعى راجية وهي طبيبة نفسية تكتشف خيانة زوجها لها في أول حلقة وتحاول مواكبة الموضوع لتسير حياتها ” .

وتابعت : ” يتناول المسلسل العديد من القضايا خلال أحداثه مثل مشكلة الإدمان والأهل المنشغلين عن أولادهم .. كما أن أحداثه تبدأ من عام 2009 حتى وقتنا هذا وهو ينتمي إلى فئة الأعمال المؤلفة من 45 حلقة ” .

وأضافت رانيا يوسف : ” إحنا بنصور من السادسة مساء حتى العاشرة صباحا مشاهد الأكشن وإنقلاب السيارات والحوادث في المسلسل .. وشارع 9 هو شارع حقيقي في منطقة المعادي ومليء بالقصص الحقيقية وكلنا جيران نعرف بعضنا خلال أحداث المسلسل ” .

وأشارت إلى أن مسلسل شارع 9 الذي يتم تصويره حاليا من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل .