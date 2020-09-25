ودعت الفنانة المصرية رانيا بوسف البحر والصيف بصورة جديدة لها شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت رانيا يوسف من خلال الصورة بفستان احمر قصير وهي ترتدي نظارة شمسية، وشعرها منسدلاً على كتفيها، وكانت خلفية الصورة البحر ومن فوقه السحاب وعلقت كاتبة: “أخر ايام الصيفية”.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة والتي حصدت الاف الاعجابات ومئات التعليقات، أبرزها: “منورة يا ملكة جمال مصر”، و”بنحبك جدا يا رانيا”، و”إطلالاتك جريئة جدًا يا فنانة”.

وعادت رانيا يوسف مؤخرًا، لنشر صور المتحرشين بها عبر حساباتها “الانترنت”، عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وهذه ليست الأولى التي تنشر فيها “رانيا” صور المتحرشين بها،