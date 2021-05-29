شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو جديد لها مع متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيه من خلالها عن محبتها للحيوانات.

و ظهرت رانيا يوسف برفقة حصان و علقت علي الفيديو قائلة : الحقيقه ان اشر مخلوق علي الكوكب هو الانسان،احب اعرفكم علي سلام الطف واطيب بيبي حصان قابلته في حياتي .

و كانت قد روجت الفنانة رانيا يوسف ، لمسلسل الحرامى الجزء الثانى ، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام و قامت بنشر البوستر الأول للمسلسل وعلقت قائلة “ مسلسل الحرامي ٢ … قريبآ ”.

يذكر ان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة رانيا يوسف ترقص مع إحدى صديقاتها، علي أغنية حتة تانية للفنانة روبي، في حديقة المنزل.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو مرتدية فستانًا صيفيًا قصيرًا بنقشة التايجر، بمزيج من اللونين الأسود والبني، مفتوح من الصدر على شكل علامة V ومفتوح من الظهر، كما أطلت على جمهورها بشعر قصير أسود.