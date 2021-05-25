أعربت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فخرها بمتابعة رئيس بلادها عبد الفتاح السيسي للحالة الصحية للفنان شريف دسوقي في أزمته الأخيرة بعد إعلان خضوعه لعملية بتر في قدمه اليسرى إثر إصابة تعرض لها بها أثناء تصويره لفيلم وقفة رجالة واكتشاف إصابته بمرض السكري .

وكتبت شيرين في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “انا بحمد ربنا اني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من اعرق بلاد التاريخ قوية و ليها هيبتها و شايفة رئيس انسان بيجبر بخواطر اهله و حنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس و يوفقك و يجبر بخاطرك. والف سلامة عليك يا استاذ شريف و تقوم بالسلامة.”.

انا بحمد ربنا اني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من اعرق بلاد التاريخ قوية و ليها هيبتها و شايفة رئيس انسان بيجبر بخواطر اهله و حنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس و يوفقك و يجبر بخاطرك.

والف سلامة عليك يا استاذ شريف و تقوم بالسلامة. pic.twitter.com/xHl0zjhcsg — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 25, 2021

يذكر أنه وبحسب موقع “اليوم السابع” فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشركة المُتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خصوصًا أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن شريف دسوقي اشتهر بعدما قدم دور (سبعبع) في مسلسل (بـ100 وش)، والذي عرض رمضان الماضي، وكان بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش ودنيا ماهر.

كما و ظهر شريف دسوقي، ضيف شرف في مسلسل (نجيب زاهي زركش) الذى عُرض في رمضان المنقضي، والعمل بطولة كل من يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج سينرجي.