رجاء الجداوي توجه رسالة إلى زوجها في ذكرى يوم وفاته : ” حارس مرمى قلبي “

نشرت الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور لزوجها الراحل ” حسن مختار ” في ذكرى يوم وفاته .
وكتبت رجاء الجداوي في تعليقها على الصور رسالة بكلمات مؤثرة أعربت بها عن اشتياقها وحبها له وحزنها على رحيله وتوجهت له بالدعاء .
فقالت : ” اربع سنين مروا على فراقنا يا حارس مرمى قلبي .. بس إنت مش بتغيب عني لحظة دايما في قلبي يا حبيبي .. الله يرحمك يارب ” .
وتفاعل المتابعون على الصور بشكل كبير في تعليقاتهم داعيين الله له بالرحمة والمغفرة وللفنانة رجاء الجداوي بالصبر .
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اربع سنين مروا علي فراقنا يا حارس مرمي قلبي بس انت مش بتغيب عني لحظه ديما في قلبي يا حبيبي الله يرحمك يارب