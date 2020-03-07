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رجاء الجداوي توجه رسالة إلى زوجها في ذكرى يوم وفاته : ” حارس مرمى قلبي “

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نشرت الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور لزوجها الراحل ” حسن مختار ” في ذكرى يوم وفاته .

وكتبت رجاء الجداوي في تعليقها على الصور رسالة بكلمات مؤثرة أعربت بها عن اشتياقها وحبها له وحزنها على رحيله وتوجهت له بالدعاء .

فقالت : ” اربع سنين مروا على فراقنا يا حارس مرمى قلبي .. بس إنت مش بتغيب عني لحظة دايما في قلبي يا حبيبي .. الله يرحمك يارب ” .

وتفاعل المتابعون على الصور بشكل كبير في تعليقاتهم داعيين الله له بالرحمة والمغفرة وللفنانة رجاء الجداوي بالصبر .

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اربع سنين مروا علي فراقنا يا حارس مرمي قلبي بس انت مش بتغيب عني لحظه ديما في قلبي يا حبيبي الله يرحمك يارب

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