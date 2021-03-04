قالت الفنانة رجاء حسين إن علاقتها بدينا واصف، زوجة طليقها الفنان سيف عبد الرحمن جيدة للغاية.

وحكت في لقائها مع برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” إن دينا صديقتها وعندما تشتكي لها من سيف، تقف معها ضده، مؤكدة أنها محترمة وكانت ترى كيف تتعامل هي معه، وتعلمت.

وكشفت أنها تعتبر دينا مثل ابنتها “أمل” خاصة أنها في عمرها حتى أنها تناديها بـ”ماما”، وقالت إن ابنتها كانت ترفض فكرة زواج والدها في البداية، لكنها حاولت أن تجعلها تقبل بوجودها.

وأضافت متذكرة أول لقاء جمعهما وحكت أنها جاءت وسلمت عليها وعبرت لها عن حبها الكبير، وقدمها بعدها لها سيف وعرفها أنها زوجته، ومن يومها أحبتها.

وفاجأت دينا، رجاء وحضرت إلى الاستديو، ولم تتمالك دموعها، متذكرة ابنها الراحل، وحاولت رجاء تهدأتها.

وكانت رجاء حسين كشفت في حوار سابق في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” عن طلاقها من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن، بعد 51 عاما من الزواج،