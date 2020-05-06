تشارك الفنانة المصرية “رحاب الجمل”، بشخصية عبير في مسلسل “البرنس” الذي يعرض علي الشاشات الفضائية ضمن السباق الرمضانى الجاري 2020، ومنذ عرض أولي حلقات المسلسل والجمل تثبت جدارتها وقدرتها التمثيلة الكبيرة،وبراعتها في تقمص دور واحدة من أكثر الشخصيات شرًا في العمل .

وعلي أثره فقد كشفت الجمل، عن متابعتها لأصداء جمهور السوشال ميديا، مشيرةً إلى أنها باتت تعاني في حياتها بسبب تعليقات الجمهورالسلبيةعلى شخصيتها في العمل، حيث يخلط البعض بين طبيعة شخصيتها الحقيقية وبين دور الشر الذي قدمته، بل وأصبح البعض يكرهها.

وقالت الجمل في تصريح صحفي، إن دورها في مسلسل “البرنس”، بعيد تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، وأوضحت أن انتقاد الجمهور وروّاد السوشيال ميديا انصب في صالحها حيث أنه دلالة واضحة لإتقانها شخصية “عبير” الشريرة .

يُذكر أن مسلسل “البرنس” من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش،من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو مسلسل اجتماعي يعرض نموذج من مشكلة “الميراث” ومايترتب عليها من صراعات بين الإشقاء والأقارب في المجتمعات العربية.