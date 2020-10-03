لفتت الفنانة المصرية رحاب الجمل، نجمة “مسلسل البرنس”، الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور، “إنستجرام”، ظهرت فيها بملامح مختلفة تماماً، حيث ظهرت بوجه أكثر نحافة واستطالة وشفاه ممتلئة، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل حول عمليات التجميل التي خضعت لها.

وظهرت رحاب الجمل في آخر إطلالاتها بتغير كبير في ملامح وجهها، وهو ما عرضها لعدد من الانتقادات بعد اقتناع متابعيها لتعرضها لعمليات تجميل، واقتربت ملامح الفنانة المصرية بعد تغييرها للفنانة جنات.

كما نشرت رحاب الجمل صور أخري لها من أحدث جلسة تصوير ،حيث ظهرت بشكل جديد ومختلف تمامًا حيث قامت رحاب بتقصير شعرها بعض الشيء وغيرت لونه لدرجة لون فاتحة، كما فقدت بعض من وزنها. واعتمدت في إطلالتها لوك شبابي، مستخدمة درجة روج لافتة باللون الازرق.

علي الصعيد الفنى، تألقت رحاب الجمل في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، بدور “عبير” في “مسلسل البرنس” والذي تدور احداثة في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد ‏شخصيته ‏محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض ‏المشكلات ‏الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي.

كما شاركت رحاب الجمل في “مسلسل 2 في الصندوق” والذي قام ببطولته نجما “مسرح مصر” حمدي الميرغني، ومحمد أسامة “أوس أوس”، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم منهم: صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، نهى عابدين، حجاج عبد العظيم. انتصار وآخرين