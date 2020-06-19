كشفت المطربة المصرية رحمة عن آخر تطورات حالتها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالتها صعبة وتشعر بتعب شديد.

وكتبت رحمة عبر حسابها على القايسبوك تدوينة قالت فيها: “أنا تعبانه جدا جدا يا جماعة و شكلي هاسبقكم و الحمد لله رب العالمين.. والدتي ربنا يتولاها جميعا آمين”.

وأضافت رحمة، “شفتوا التأخير عامل فيه إيه.. والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخه ماتتوهميش والكلام اللي وداني في داهيه ده.. إن التعب زايد عليه جدا و خصوصا في صدري الرئتين و ضربات قلبي و نفسي”.

آخر التطوراتأنا ثعبانه جدا جدا يا جماعه و شكلي هاسبقكم و الحمد لله رب العالمينو والدتي ربنا يتولها و جميعا… Posted by Rahma Singer on Thursday, June 18, 2020

وأضافت :”رحت أنهارده لدكتور الصدر لأني تعبانه جدا و لله الحمد كله.. تعبانه جدا جدا جدا.. قالي الفيروس نزل علي الرئتين ..و لله الحمد كله علي كل حال و علي اي حال.. كاتبلي على كورتيزون و أدويه للقلب لأن ضربات قلبي زايده جدا و صوتها عالي .. غير محتمله بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب”.

واختتمت كلامها قائلة :”من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي و أنا حابس نفسي في البيت.. لا حضرتك جالنا و أحنا محبوسين في البيت.. زياره من أحد الأقارب في العيد عدي البيت كله .. و علي فكره لحد دلوقتي هوه مش تعبان هوه نقل فقط سبحان الله العلي العظيم.. أتمني للجميع إنكم تحذروا.. و يا رب ماحدش يشوفها أبدا و الناس كلها يا رب و أن يرفع عنا و عن البشريه كلها هذه المصيبة”.

وكانت رحمة قد أعلنت إصابتها يوم 4 يونيو مع عدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على فيس بوك، وكتب رحمة: “أنا ‏وأهل بيتى جميعا عندنا كورونا‎”‎‏.‏. وتنضم رحمة لعدد من الفنانين والإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا أبرزهم الفنانة رجاء الجداوى، المطربة نهال نبيل، ‏الإعلامية آية عبد الرحمن والإعلامية دينا حويدق، والإعلامية ريهام العسيلى والإعلامى كريم رمزى.‏