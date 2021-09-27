خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل لقطــة شاشــة، لـ «ستوري» نشرتها الفنانة المصرية “ريهام حجاج“، بينت تبادل إعادة النشر هي وزوجها،طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز رجل الأعمال المصري “محمد حلاوة” لنفس ستوري تهنئته لها بعيد ميلادها، مرات عديدة، حتى أن وصفها المتابعون بـ«المبالغ فيها».

إذ نشر لها زوجها تهنئة في قصة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، فأعادت هي نشرها، فقرر زوجها أن يعيد نشرها مرة أخرى، مما جعلها تشاركها أيضًا مع المتابعين مرة أخرى، واستمر الحال هكذا، بحسب لقطة الشاشة التي تداولها الجمهور.

ويبدو أن هذه السخرية الواسعة، من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، جعلت «ريهام» حذفت تلك الستوري، وزوجها أيضًا فعل نفس الشيء.

لا يفوتك مشاهدة | لاحظوا الشبه الكبير بين أيتن عامر وهذه النجمة «الأمريكية» الشهيرة… نُسخة عنها!

وبعد تداول تلك اللقطة، نشرت الفنانة آيتن عامر، والتي على خلاف مع ريهام حجاج، “إيفيه” شهير للفنان محمد هنيدي، من فيلمــه «يوم ملوش لازمة»، عندما كرر هنيدي، ووالدته هالة فاخر في الأحداث، نفس الجملة بشكل متتالي، حيث كتبت آيتن «امى.. ابنى.. امى.. ابنى.. امى.. ابنى»، فربطها الجمهور أنها تسخر من موقف «ريهام» دون إشارة واضحة.

وكانت الخلافات بين ريهام، وآيتن، قد بدأت في رمضان 2021 الماضي، عندما تعاون الثنائي سويًا بمسلسل «وكل ما نفترق»، من بطولة “حجاج”، وبحسب حديث “عامر” كانت تدخل الأخيرة في سيناريو العمل وكل التفاصيل، الأمر الذي أثار سخط «آيتن».

شاهد أيضًا | في عيد ميلادها.. والدة ريهام حجاج المحجبة تظهر للمرة الأولى وتخطف الأنظار – نُسخة من إبنتها

وكتبت النجمة ريهام حجاج وقتها عبر صفحتها الشخصية بـ موقع “فيسبوك“: «عيشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل»، في إشارة منها أن آيتن عامر تطمع في أخذ مساحة دور كبيرة، وبعد هذا المنشور قررت «آيتن» عدم الحديث عن ذلك الأمر مرة أخرى، قائلة «يا جماعة محدش يعملى منشن تاني في أي حاجة تخص الشغلانة دى من فضلكوا.. مش عايزة أفتح الموضوع ده تاني».

وأضافت آيتن: «اللي عايز يصفي حسابــاته مع حد يروح يصفيها.. كل واحد موقفـــه اتعرف واتكشف والحقايق كلها بانت.. مش مسموح لأى حد أيا كان مين هو يطلب منى حــاجة مش من حقه.. وكل واحد يشيل شيلته ويتحمل نتيجة كلامه ووعوده».

يُذكر أن عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، قد حل يوم الاربعاء الماضي الموافق 22 سبتمبر. واحتفلت به الفنانة مع عدد من الاصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “