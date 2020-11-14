بعد قرار انفصالها عن النجم تامر حسني، انتشر في الساعات الاخيرة منشوراً عن صفحة تحمل اسم مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل على حساب عن انستغرام صورتين لهما معا تكشف بهما عن وقوع الصلح بينها وبين زوجها.

وكتب على الصور التي قيل انها لصفحة بوسيل: “كل إنسان بيغلط ويرجع يفكر ويعيد حساباته، وبيعرف إنه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله في حياته”.

وأضيف: “أنا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسي، عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة، وبالأخير يحفظلي زوجي وأولادي”، ولم يتم التأكد من وجود هذا المنشور عبر صفحة بوسيل الرسمية، الامر الذي شكك بصحة الخبر.





كذلك نشرت بوسيل منشورا عبر خاصية الستوريز كتب فيه “قل لشامتك ومغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا”، في رد هو الاول على منتقدي انفصالها السريع عن تامر.

أول ظهور لتامر حسني.. رقص وغناء وصور جماعية

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورة للنجم تامر حسني مع إحدى الفتيات، وجاء أحد التعليقات عن احتمال أن تكون هده الصورة السبب في انفصاله عن زوجته وأشعلت الغيرة بينهما.

وحتى الآن لم يصرح النجم تامر حسني بحقيقة انفصاله عن زوجته والتزم الصمت.

وأحيا ، حفل غنائي فى أحد الملاهي الخاصة بالقاهرة، وذلك في أول ظهور له عقب إعلان زوجته بسمة بوسيل خبر انفصالهما وتجهيز أوراق الطلاق.

وظهر تامر حسني في الحفل مع عدد من النجوم أبرزهم النجمة نيللي كريم وهنا شيحة وبشرى ورجل الأعمال نجيب ساويرس، كما نشرت الصفحة الرسمية للنجم تامر حسني وهو يرقص ويغني مع حاضرين الحفل.

وقام تامر حسني بغناء “قوّلني كلام”، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وتقول كلمات الاغنية: “ياعيني عَليه يا سيدي عَلّي عَلّي، عَلّي شَدني وبقى شَمسي قمري أنا كُنت فين أنا قبل أما اقبلو ده لو يتمنى ايه حالاً يتجابله”.

وأعلنت بسمة بوسيل عن إنفصالها من تامر حسني بخاصية القصص المصورة بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام:”لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجه”.







