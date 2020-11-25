بعد تداول أخبار خلال الأيام الماضية حول وقوع خلافات بين الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” دينا الشربيني ” والتي أدت إلى انفصالهما .

جاء تعليق عمرو دياب على تلك الأخبار بتجاهلها ورد على ذلك بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” لأغنيته الجديدة ” أهي أهي ” .

مشيرا بهذه الطريقة إلى حرصه على تجنب الحديث عن حياته الشخصية ومواصلته في التحضير لألبومه الجديد وتواصله مع الجمهور من خلال أغانيه ونشاطاته الفنية .

وكتب عمرو دياب في تعليقه على الفيديو : ” نساني الناس مين مشي مين وصل .. ده الورد قصادي وأنا عيني في العسل والنبي بقى ده اللي في بالي لو حصل .. أنا كده مش عايز حاجة بعديه ” .