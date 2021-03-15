علّق الفنان محمد الشرنوبي، خلال لقائه فى “برنامج يوم ليك” التى تقدمه الإعلامية سمر يسرى ويذاع على قناة الحياة، على كلام الفنانة أمل رزق والدة خطيبته السابقه الممثلة الشابة “لمى كتكت“، حين قالت في تصريحات مسيئه بأنها لا تعرف هؤلاء الناس وكانت تقصد الشرنوبي وعائلته: “أنا معرفش الناس دي”.

حيث قال الشرنوبي: “مزعلتش من حد حتى لو قالت أنا معرفش الناس دي وسخرت مني، وفي الآخر الفنانة أمل رزق فنانة كبيرة جدا وبحترمها وبقدرها جدا”، وتابع: “الناس دي أنا دخلت بيتهم وأكلت عيش وملح ويشرفني أني كنت جزءا منهم وكنت خاطبا بنتها وسيبنا بعض بكل لطافة ولذاذة.. أمل رزق فنانة كبيرة وعلى رأسى من فوق وتقول اللى هي عايزاه”.

من جانبها علّقت الإعلامية سمر يسرى علي رد الفنان الشاب محمد الشرنوبي علي التصريحات المسيئة التى وجهتها الفنانة أمل رزق والدة خطيبته السابقه له، قائلة: “يا ريت الشباب تبقى زيك”.

كما أكد الفنان محمد الشرنوبي، خلال لقائه فى برنامج “يوم ليك”، أنه بالفعل حاصل على الشهاده الإعدادية وهذا الأمر لا يعيبه أبدا، فهو يصرف على نفسه منذ كان طفلا وإلى الآن، والآن أصبح مسئول عن بيت ولديه الكثير من النجاحات التى يفتخر بها أكثر من الشهاده ولم يحصل على شهاده بسبب ظروف مر بها لا أحد يعرف عنها شيء .

وعن منع نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر للمهرجانات، قال: من المؤكد أنه رأى إدارى وأنا فى العموم ليس مع قرار المنع فلكل شخص ذوق ورأى خاص به وأرقام المشاهدات ليست دليل على أن هذا النوع لابد أن أغنيه ، والأمر الذى يجبرنى على المنع أن تكون هناك ألفاظ فى الأغانى لا يصح أن تدخل بيوتنا وأنا أحب أغانى المهرجانات، ومن الممكن أن أقدم دويتو مع أحد المطربين فالمهرجانات حاليا من أنجح أنواع المزيكا.

وعن مشاركته فى “مسلسل لؤلؤ” قال: إن شخصيته فى لؤلؤ أشتغل عليه أنه بنى أدم داخله الشر والخير لأنه لا يوجد شخص شرير فى المطلق، ومن أهم الأعمال التى شاركت فيها فيلم الممر بالرغم أن دورى مساحته كانت صغيره ولكنى كنت أريد أن أكون جزء من هذا العمل.