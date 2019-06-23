رد ناري لـ زوجة الفنان المنتصر بالله بعد إنتشار شائعة وفاته

ترددت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي انباء حول وفاة الفنان المصري ” المنتصر بالله ” وهو ما نفته زوجته في مداخلة هاتفية لها في برنامج ” حضرة المواطن ” على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي .

حيث أفادت السيدة ” عزيزة ” زوجة الفنان المنتصر بالله عن أن الحالة الصحية لزوجها جيدة ولكنه محجوز في غرفة الرعاية الصحية بناءا على تعليمات الطبيب المعالج .

وتساءلت عن من المسئول عن إطلاق الشائعات حول وفاة الفنانين ففي البداية خبر وفاة عادل إمام ثم رجاء الجداوي ثم زوجها ولا أحد يعلم كيف تؤثر مثل هذه الأخبار على حياة الناس .

فإن شائعة وفاة زوجها كانت صاعقة على أسرته حيث قالت أن شقيق الفنان المنتصر بالله قرأ الخبر وهو في أمريكا وما حدث هو لعب بأعصاب وحياة الناس .

إلى جانب ما حدث من ارتباك بين ابناء المنتصر بالله وحالة القلق والتوتر التي سادت في العائلة كما أن الطبيب الخاص به طلب منعه عن سماع الأخبار السيئة وأية انفعالات .

وتابعت بأن هذه الشائعة أثرت عليها أيضا وهي مريضة فقالت : ” ليه يحصل كده ، أخوه كان هينزل من أمريكا وصديقه كان هيجي من اليونان وأنا لما قريت الخبر سكري وضغطي ارتفعوا اتخضيت وكان هيغمى عليا ” .

وأكدت على ضرورة معاقبة القنوات الفضائية وكل من ينشر خبر شائعة وفاة فنان لردع الباقين حتى يتوقفوا عن إطلاق الشائعات .