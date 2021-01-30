استضاف الإعلامي المصري ” عمرو الليثي ” الفنانة اللبنانية ” رزان مغربي ” في حلقة يوم أمس الجمعة من برنامجه ” واحد من الناس ” المذاع على قناة الحياة .

وخلال الحلقة كشفت رزان مغربي عن تفاصيل من حياتها الشخصية وعن نجلها الوحيد ” رام ” فأشارت إلى إنها تقوم بعمل كل شيء في المنزل من حيث ترتيبه وتنظيفه .. كما إنها تجيد الطبخ وعندما يعود إبنها من لندن تقوم بالطبخ له .

وتابعت : ” لو رجع بيا الزمن كنت اتجوزت وأنا عندي 14 سنة وأخلف 19 عيل لأن أحلي حاجة في الدنيا الأولاد ” .

وأضافت رزان مغربي مقدمة نصيحة للرجال والنساء من أجل استقرار حياتهما الزوجية قائلة : ” الرجل تقول حاضر وطيب ونعم لمراتك عشان تسعدها .. والمرأة (الطريق إلى قلب الرجل معدته) طبق بامية باللحمة الضاني والملوخية وخلاص ” .