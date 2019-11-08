رسالة الأخ غير الشقيق لـ هيثم احمد زكي بعد وفاته

عبّر رامي عز الدين الأخ غير الشقيق للممثل المصري الراحل ​هيثم احمد زكي​ عن حزنه الشديد لرحيله، وقد نشر المخرج المصري عمر زهران رسالة رامي لأخاه على صفحته الخاصة، والتي قال فيها: “انا لله وان اليه لراجعون، ننعي بمزيد من الحزن والألم والأسى فقيد الشباب وفقيد العائلة الغالي المغفور له، الفنان الشاب الجميل هيثم زكي، ابني وحبيبي هيثم كنت لي نعم الابن والصديق لقد كانت صدمتي وفجيعتي اكبر من ان توصف ويعجز لساني عن وصفها. تركتنا ولكن عزاءنا أنك في رحاب الله لن أنساك أبدا ما حييت حتى ألقاك، اخي الغالي هيثم، لا أستطيع ان اعبر عما في داخلي من حزن، لا اتخيل انني فقدت اقرب إنسان لي، الم نتعاهد ان يكون كل منا سندًا للآخر لماذا تركتني وحدي يا اغلي ما عندي الألم كبير والفجيعة في فقدانك اكبر وأعظم”.