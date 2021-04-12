وجهت الفنانة ” أصالة ” في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” رسالة دعم إلى الفنان ” عمرو يوسف ” على خلفية القرار الذي صدر بوقف تصوير مسلسله ” الملك ” والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2021 ويجسد من خلاله شخصية الملك أحمس .

فكتبت أصالة في منشورها : ” أكبر ثروة بالحياة هي الصداقة وعمرو يوسف من الناس النادر تشوفهم .. كيف بيقدر يكون لكل اللي حواليه أخ قريب شهم مهذب بيحترم الكل وبيخدم الكل وفيه مواصفات الفنان الحقيقي ” .

وعلقت أصالة على تصريحات الفنان محمد رمضان التي أدلى بها يوم أمس حول إيقاف المسلسل وتفكيره في عمل فيلم سينمائي عن الملك أحمس قائلا : ” أحمس ده بتاعنا كلنا .. هو خال الممثل الزميل ” .

فقالت في هجومها على محمد رمضان : ” أكيد اللي بيجرحك بيجرحنا وعدم ردك على مغرور أو متكبر من عظيم أخلاقك اللي معروفة عنك يا أحلى شباب بلادنا كلها ” .

وأضافت : ” والنجاح بانتظارك والناس بتشتاقلك لأنك خير مين يكون بينهم لأنك بقيت منهم .. وصباح الفل على حلوتنا الحبيبة كنودة شريكتك المحبة الوفية ” .