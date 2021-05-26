حرص الفنان تامر حسني على دعم الفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه، وكتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ”إنستغرام”: “ألف سلامة يا أستاذ شريف، ألف سلامه عليك يا فنان یا محترم”.

وأضاف: “قدر الله وماشاء فعل، أنت راجل مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في أي حاجة في شغلك وحياتك، بالعكس وبكرا هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب ناس وأحلام كتير هتتحقق”.

وتابع تامر حسني: “وأنا معاك ومش هسيبك وكلنا معاك ومش هنسيبك وربنا اللي قبل الكل معاك”

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة خروج الفنان شريف الدسوقي من المستشفي، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه، عبر حسابها على موقع فيسبوك. وعودته إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد.

وشاركت بدرية طلبة مع متابعيها على موقع فيسبوك أسماء الطاقم الطبي الذي أجرى العملية للفنان شريف دسوقي، قائلة: “شكراً لكل الناس اللي وقفت مع شريف دكتورة أمل النجار دكتور سامي زقيلح اللي عمل العملية.. شكراً إسلام صلاح اللًي مسبهوش لحظة، شكرا يا نور السيد، دكتور أشرف زكي، الأستاذة نهال عنبر، زميلنا مصطفى درويش، أستاذ جمال العدل”.

واستطردت: “بطمن حبايب شريف إنه خرج من المستشفي وهيبدأ في مرحلة (التأهيل النفسي) علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله.