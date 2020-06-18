نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تحتفل من خلالها بمرور 17 عاما على زواجها من رجل الأعمال القطري ” مبارك الهاجري ” .

وتضمنت التغريدة صورة لأحلام مع زوجها وهي تقبله في جبينه وكتبت في تعليقها عليها : ” كل عام وإنت نور عيوني الله لا يفرقنا اليوم يوم زواجنا ويارب العمر كله ١٧ سنة هي أسعد أيامي ” .

وتابعت : ” بيض الله وجهك يا بومحمد ومشكور ع الحشيمة والكرامة ما شفت منك إلا كل زين وطيب ويابختي بك وحللني لو بدر مني أي تقصير في حقك أحبك يا أغلى من سكن روحي وقلبي ” .