أعربت الفنانة ” ريهام حجاج ” عن دعمها للممثلة الكومبارس المصرية ” برنسة عبد الغني ” وذلك على خلفية تصريحات الأخيرة عن سوء المعاملة التي يلقاها ممثلي الكومبارس في مواقع التصوير ومعاناتهم وقلة المقابل المادي الذي يحصلون عليه .

فنشرت ريهام حجاج صورة ل ” برنسة عبد الغني ” وما قالته في تصريحاتها التي جاء فيها : ” بيسيبونا نقعد في الشارع على الأرض والنجوم بيبقى ليهم كرفانات وأكل مخصوص .. بنقعد طول اليوم في موقع التصوير وبناخد ملاليم ” .

وتابعت : ” والنجوم المشهورين يدوبك يقعدوا كام ساعة وياخدوا ملايين .. ولما أوقات بعترض يتقالي إحمدي ربنا إننا بنشغلك ” .

وعلقت ريهام حجاج على ذلك عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري قائلة : ” كل الاحترام لهذه المهنة اللي هي جزء لا يتجزأ من الصناعة .. وياريت نتعامل بإنسانية في العموم .. حقك على رأسنا ” .