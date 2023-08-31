تداولت صفحات التواصل الاجتماعي تعليق للفنانة عبلة كامل على صورة للاعب محمد صلاح تدعوه لرفض الانتقال لاتحاد جدة.

وتضمنت الصورة المتداولة علقت الفنانة عبلة كامل على صورة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأخيرة داخل المتحف البريطاني وهو أمام التماثيل الفرعونية المصرية.

تعليق متداول لـ عبلة كامل

وجاء في التعليق المتداول، : «انا بحبك زى ابني رساله مني خليك في ليفربول انت مشرفنا والله»، وتبعتها بتعليق آخر قائلة: «بلاش الاتحاد ي ابو صلاح دي خطوه الاعتزال احنا مستنيين منك اكتر من كده»، وذلك في إشارة منها إلى عرض نادي اتحاد جدة السعودي.

وبالبحث تبين أن الحساب المنسوب للفنانة المصرية عبلة كاملة ليس حسابها الرسمي الحقيقي.

هل ينضم محمد صلاح للهلال السعودي؟

بينما الجمهور في السعودية يتشوق لرؤية المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، يمثل أحد أندية دوري روشن، هناك تحذيرات تخرج من مصر، لإثنائه عن اتخاذ هذه الخطوة.

بحسب التقارير السعودية فإن صلاح وافق بالفعل على عرض نادي الاتحاد السعودي، لكن الرفض مستمر من ناديه ومدربه الألماني يورجن كلوب، بل أن الأخير نفى رسميًا وبشكل قاطع رحيل اللاعب عن الريدز أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

لكن إغلاق السوق السعودي أبوابه في السابع من سبتمبر المقبل، يقلق بعض المصريين وجماهير ليفربول، لاحتمالية استجابة صاحب الـ31 عامًا، للإغراءات المالية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

هل اعتزالت عبلة كامل؟

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: “أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه”.

وأضاف أشرف زكي: “عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني”.

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