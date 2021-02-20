شن الفنان ” عصام السقا ” هجوما قاسيا على الإعلامي ” تامر أمين ” على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرا عن أهل الصعيد في حديثه عن ضرورة تنظيم النسل والتي أثارت جدلا واسعا ورد فعل غاضب ضده .

حيث تحدث تامر أمين في برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة النهار عن أن أهل الصعيد ينجبون الكثير من الأبناء ثم يقومون بدفعهم إلى العمل في سن صغير للإنفاق على أهاليهم وعدم إلحاقهم بالتعليم كما يرسلون فتياتهم إلى القاهرة للعمل كخادمات في البيوت على حد قوله .

وعلق عصام السقا على ذلك في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلا : ” يا أستاذ تامر أمين .. لما تحب تاخد اللقطة مش على حساب الصعايدة لإنهم أكبر وأنضف مليون مرة من إنك تزايد عليهم أو على كرامتهم ” .

وتابع : ” اتمنى إن البرنامج بتاعك يتوقف ويتحقق معاك علشان الموضوع ميعديش مرور الكرام يا تامر ياللي مش أمين ” .

وكان الإعلامي تامر أمين قد خرج في مقطع فيديو له مقدما اعتذارا لأهل الصعيد بعد إتهامه بإهانتهم والإساءة لهم .. فيما أصدرت قناة النهار بيانًا ترد فيه على الجدل المثار حول تصريحاته مؤكدة على أن الخطأ الذي ارتكبه غير مقصود .

كما قرر مجلس إدارة القناة خصم شهر من راتب تامر أمين وإيداعه بمؤسسة خيرية إضافة إلى إحالته للتحقيق الداخلي بالقناة .. واتخذ المجلس الأعلى للإعلام أيضا قرار بإيقاف برنامجه وإحالته للتحقيق .