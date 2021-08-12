أعرب الفنان ” رامي صبري ” عن حزنه وإشتياقه لأخيه الراحل ” كريم صبري ” وذلك بعد مرور شهر على وفاته حيث وافته المنية في شهر يوليو الماضي .

فكتب رامي صبري في رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” شهر على فراقك يا كريم يا حبيبي يا غالي والله يابني ما قصرت معاك ” .

وتابع : ” مش عارف أستوعب إنك مبقتش موجود والله .. وحشتني أوي .. لا اله إلا الله ربنا يرحمك ” .

يذكر أن كريم صبري كان قد رحل عن عالمنا عن عمر ناهز ال 33 عاما بعد تعرضه للغرق في ترعة المريوطية ولا تزال التحقيقات جارية حول الحادث .