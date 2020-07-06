حرص الفنان المصري عادل إمام على توجيه كلمات العزاء في زميلته الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا امس الاحد بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ووصف عادل امام الراحلة بأنها أفضل نموذج للسيدة المصرية وفخر لنا جميعاً، موضحاً أنها نموذج عظيم، وشخصية مثقفة وخفيفة الدم، وكانت ممثلة رائعة في جميع الأدوار التى ظهرت فيها في أعمالي.

وتابع إمام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الأحد: “لم تدخل معهد فنون مسرحية ولكنها ممثلة رائعة، دائما نتحدث في الهاتف ولم تنقطع علاقتنا أبداً ورجاء صديقة، وهي من الأشخاص المثقفين، وكنا نتكلم في نابليون الثالث ووجدتها تعرف معلومات عنه”.

وتابع عادل إمام، “الراحلة كانت تجيد اللغات والكلام والحديث والملبس، وهي أذكي من أنها تخسر أي شخص، حيث إن عمل الفنان هو من يخلده في الحياة”.