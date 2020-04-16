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تعيش الإعلامية اللبناية “نادية بساط” التي تعرف عليها الجمهور من خلال برنامج “مين بيعرف” على شاشة MTV ، حالة من الضيق والقلق الشديد وذلك بسبب إصابة نجليها بفيروس كورونا المستجد ، بعد عودتهما من باريس ومدريد إلي بيروت

ونشرت بساط عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، تغريدة تضمنت صوره من برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي “نيشان​”، والذي إستضاف فيه نجليِها، من خلال إتصال هاتفي مصوّر.

وكتبت الإعلامية تعيلقًا علي هذا المنشور :”لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة. وصل أولادي إلى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا أنهم يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر”.

وتابعت بساط: “الطبيب منعهم من التقبيل والغمر، لكنهم كانوا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصرون على المرض نهائياً”.

. ويذكر أن الإبنين يتواجدان حالياً في الحجر الصحي في المستشفى، وذلك منذ وصولهما من السفر.

سماح عاطف

samah.atef85@gmail.com

كاتب ومحرر في موقع جريدة نورت

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