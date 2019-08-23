شاهدوا.. رسمياً هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز”

بعد أن أعلن الفنان المصري ​تامر حسني​ عن انسحابه من لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز” بسبب انشغالاته تساءل الكثيرون من سيجلس على “الكرسي الأحمر” مكانه وأخيرا تم التأكيد ان الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ سيكون في لجنة تحكيم ذا فويس كيدز الى جانب الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ والفنان المصري ​محمد حماقي​.

عاصي الذي يمتلك خبرة طويلة في هذا النوع من البرامج خصوصا انه كان عضو في برنامج “ذا فويس” في كل المواسم الماضية كما يمتلك كل المقومات للتعامل مع الاطفال ايضا كونه اب لثلاثة اذا ينتظرنا موسم حافل من “ذا فويس كيدز”