رسميا .. دينا الشربيني تعلن زواجها من عمرو دياب

بعد رحلة من الشائعات والأقاويل حول العلاقة التي تربط الفنان المصري ” عمرو دياب ” والفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” وظهورهما معا في العديد من المناسبات .

أعلن المكتب الإعلامي لدينا الشربيني في بيان له عن زواجها بعمرو دياب رسميا .

وجاء ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو من حفل زفاف قام بإحياؤه الفنان عمرو دياب بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن وكانت دينا بصحبته .

ويظهر في الفيديو عمرو دياب وهو برفقة العروسين ويغني أغنيته الجديدة ” يوم تلات ” وينادي على على دينا الشربيني للصعود على المسرح .

ويظهر في الفيديو صوت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” وهي تقول : ” قولي له أنتي بالثلاث بنات ” .