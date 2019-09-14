الصفحة الرئيسية فن رسميا .. دينا الشربيني تعلن زواجها من عمرو دياب

رسميا .. دينا الشربيني تعلن زواجها من عمرو دياب

بواسطة -
0 116

بعد رحلة من الشائعات والأقاويل حول العلاقة التي تربط الفنان المصري ” عمرو دياب ” والفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” وظهورهما معا في العديد من المناسبات .

أعلن المكتب الإعلامي لدينا الشربيني في بيان له عن زواجها بعمرو دياب رسميا .

وجاء ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو من حفل زفاف قام بإحياؤه الفنان عمرو دياب بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن وكانت دينا بصحبته .

ويظهر في الفيديو عمرو دياب وهو برفقة العروسين ويغني أغنيته الجديدة ” يوم تلات ” وينادي على على دينا الشربيني للصعود على المسرح .

ويظهر في الفيديو صوت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” وهي تقول : ” قولي له أنتي بالثلاث بنات ” .

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.